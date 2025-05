La influenciadora Karola reaccionó luego de que su amigo, el creador de contenido Emiro Navarro, cayera por primera vez a nominación en La casa de los famosos Colombia.

Emiro Navarro se encuentra en placa de nominación y en riesgo de ser eliminado por primera vez luego de que obtuviera la menor votación por parte del público.

Los participantes llevaron a cabo su jornada de nominación en la noche de este viernes 16 de mayo, donde tras una votación entre ellos, quien quedó nominado por sus compañeros fue el actor el 'Flaco' Solórzano.

Emiro Navarro quedó nominado por el público, la Jesuu por el líder de la semana Camilo Trujillo, Mateo Varela por la eliminada Yina Calderón y Altafulla tras tener nominación perpetua.

La influenciadora Karola opinó sobre la nominación de Emiro Navarro por parte del público y que lo dejó en riesgo de ser eliminado de La casa de los famosos Colombia.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, compartió el momento en que se enteró de la nominación durante la gala, donde mostró su desconcierto.

"Ay no quiero llorar, no lo puedo creer, yo ya me iba a dormir y lo nominaron. Yo estoy triste, te lo juro, más allá si fue el público que lo nominó me siento jopo porque Emiro no ha sido malo (...) no entiendo, votemos por él", señaló.