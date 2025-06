La influenciadora Karola, mejor amiga de Emiro Navarro, le contestó a Melissa Gate luego de las fuertes declaraciones que hizo hacia ella.

Melissa Gate expresó su inconformidad tras enterarse de comentarios que Karola habría hecho sobre ella tras su participación en La casa de los famosos Colombia donde la criticaba.

Melissa mencionó que tuvo conocimiento de dichos comentarios y aprovechó para enviarle un mensaje a Karola cuestionando su físico.

La joven detalló que una vez se despertó lo primero que vio fue el clip de las declaraciones e inmediatamente quedó en shock y se puso a llorar, no por lo que ella dijo, sino por la presencia de su amigo Emiro Navarro, con quien inicialmente no se molestó.

La joven decidió pronunciarse por medio del programa Dimelo King, donde trabaja, en donde se refirió al tema.

Destacó que está tranquila y mencionó que ella ha tenido que lidiar con comentarios de que está gorda toda su vida, además de puntualizar que podría responderle de la misma manera, pero tras aprender de otras polémicas no lo haría así.

"Si lo único que tienes que decir es meterte con el físico de una persona no aprendiste nada, si para ti yo estoy gorda para muchos estoy rica. A mi me dio risa, no me puedes decir gorda si tú también estás gorda, te tocó decirme gorda porque fea no pudiste (...) tienes problemas graves, deberías tratarte", dijo.