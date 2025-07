Karol G reveló por qué quiso cantar con Greeicy

Karol G estrenó hace algunas semanas su último álbum ‘Tropicoqueta’, el cual tiene 20 canciones y en la mayoría de ellas colaboró con diferentes artistas, de hecho, volvió a colaborar con su novio, Feid en la canción ‘Verano rosa’, además, sacó un himno para las mujeres con el tema ‘Amiga mía’, en colaboración con Greeicy Rendón.

¿Por qué Karol G eligió a Greeicy para cantar juntas ‘Amiga mía’?

En una entrevista con Cristina, Karol G habló de su canción ‘Amiga mía’, tema que está en su último álbum ‘Tropicoqueta’ y allí reveló que desde que estaba escribiendo la letra, sentía que debía cantarla a dúo con otra mujer y reiteró que cree mucho en la energía femenina, por lo que mencionó que Greeicy Rendón “es increíble” y que “su energía empatiza muy bien con la de ella”, revelando que las dos tienen el mismo propósito y es que “las mujeres se sientan cómodas con sus canciones y tenerla ahí (en la canción) es una maravilla”.

¿Qué dice la canción ‘Amiga mía’ de Karol G con Greeicy?

Una de las canciones que hacen parte de ‘Tropicoqueta’ de Karol G, se ha vuelto el himno de las mujeres, especialmente de aquellas amigas que no saben cómo decirse “amiga, no llores por ese hombre”, pues ‘Amiga mía’ dice con música, lo que solo con palabras no se puede decir y es precisamente ese apoyo y cura para el alma para aquellas mujeres que quieren darle consuelo y apoyo a sus mejores amigas que están sufriendo por el desamor.

¿Qué dijo Greeicy cuando Karol G la invitó a colaborar en ‘Amiga mía’?

Greeicy Rendón también habló por su parte sobre la colaboración que hizo junto a Karol G en ‘Amiga mía’ y reveló que la paisa la contactó luego de pedirle su número a Ovy On The Drums, su productor musical. Además, presumió que fue a la casa de Carolina para grabar la canción y mencionó que, por cosas de la vida, para esos días ella estaba en Colombia sin ningún compromiso que le impidiera ir hasta la casa de la mismísima Bichota para grabar en su estudio. La caleña confesó que no se hizo del rogar cuando su colega la invitó a participar en su canción.