La influenciadora Karina García reaccionó luego de conocer que la cantante la Toxi Costeña comenzó a utilizar la pijama que ella dejó en La casa de los famosos Colombia luego de su eliminación.

La creadora de contenido fue interrogada en el programa matutino 'Buen Día, Colombia' sobre dicha situación, a lo que ella señaló que se la obsequiaba, pues no quería tener algo que estuviera impregnado con la energía de la artista debido a las diferencias que ambas protagonizaron en las últimas semanas de permanencia de la paisa en el reality.

"Se la regalo, esa pijama ya está contaminada de odio, de rencor, te todo lo que ella manifiesta hacia mí. Yo no le voy a hacer reclamo y no me llamo pijama", dijo.