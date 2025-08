Karina García habría reaccionado a polémica con Laura G y su exempleado

La influenciadora Karina García habría reaccionado luego de conocer intercambio que su excompañera en La casa de los famosos Colombia, con la que tuvo una rivalidad, habría contactado a uno de sus exempleados.

El influenciador Camilo Brand, conocido por haber sido el editor de la creadora de contenido Karina García mientras ella estuvo en el reality, habría sido contactado por Laura G y su exnovio Juan Martín para que trabajara con ellos.

En redes sociales se filtraron unos audios en los que el joven señala que el hombre le habría ofrecido 30 mil dólares para que le realizara la edición del contenido de la modelo en sus redes sociales.

Aunque el joven se vio tentado, pues necesitaba el dinero, dio a conocer que no aceptó la propuesta tras revelar pantallazos del chat con el hombre donde no le contestó más a sus llamadas ni mensajes y señalar que recibió amenaz*s.

"Nunca acepté ese trabajo, yo tenía que ser inteligente, yo necesitaba agarrar el toro por los cuernos, me tenían amenazado desde el principio. Yo dije que sí, pero obvio no lo iba a hacer! Me hice el loco, porque necesitaba que no me fueran a hacer nada malo", señaló.