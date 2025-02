No hay duda de que una de las participantes de La casa de los famosos Colombia que no deja de resonar en las plataformas de interacción social es Karina García, pues muchos dicen que la modelo paisa es una "bendecida" en el sentido de que se ve como una mujer con adquisición y a la vez selectiva con los hombres.

Antes de que Karina ingresara a La casa de los famosos Colombia, la influencer ya estaba envuelta en polémicas por sus declaraciones. Resulta que en su momento brindó una entrevista para el programa de 'Mujeres sin máscaras' en donde no dudó en decir lo que piensa respecto a los hombres, sus gustos y los lujos que se ha podido dar.

¿Cómo le gustan los hombres Karina García, de La casa de los famosos Colombia?

Karina García ha sido sincera dentro y fuera del reality de la vida en vivo, ya que ha dicho que por cosas del destino ha tenido hombres que le han dado mucho cariño material. En efecto, como la creadora de contenido sigue dando para hablar, los internautas se devolvieron al pasado y recordaron el día en el que la paisa dijo que le gustan los hombres proveedores.

De acuerdo con García, no hay mujer a la que no le guste un hombre proveedor y la que diga que no es "mentirosa" o "nunca lo ha tenido".

"Yo atiendo a mi hombre, pero de otra manera. A nosotras nos gusta un hombre proveedor, por ejemplo, a mí me encantan y los hombres que yo he tenido en mi vida me han tratado como una princesa", expresó hace unos meses Karina García.

¿Cuánto dinero de un hombre se ha gastado Karina García, de La casa de los famosos Colombia?

En la misma vertiente, la famosa comentó que no es que ella les pida dinero a los hombres, sino que simplemente ellos tienen la iniciativa. De hecho, tuvo un novio que le dio una tarjeta de crédito ilimitada y reveló cuánto se gastaba.

"Tuve un novio que me dio una tarjeta de crédito, era ilimitada y yo me compraba absolutamente lo que se me diera la gana... Yo me gastaba, pues, en bobaditas, productos de belleza, ropita, no abusaba tanto la verdad: como unos 60 a 70 millones", expresó la participante de La casa de los famosos Colombia.

Así las cosas, Karina finalizó asegurando que le gusta tener a un hombre que le diga qué necesita. "Eso es normal", concluyó.

