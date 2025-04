Yina Calderón fue duramente criticada por nominar a Karina García en La Casa de los Famosos Colombia y por retirar su amistad de manera repentina, alegando diversas razones que consideró sensatas en su momento. Aunque la influenciadora se disculpó con García, sigue siendo cuestionada por los internautas. Por esta razón, Juliana Calderón salió en su defensa e hizo un llamado a la empatía, poniendo como ejemplo el caso de Epa Colombia.

¿Por qué Juliana Calderón puso de ejemplo a Epa Colombia para defender a Yina Calderón de las críticas?

Haciendo uso de sus redes sociales, Juliana Calderón compartió un corto audiovisual en el que hizo un llamado a la empatía tras las constantes críticas que ha recibido su hermana Yina Calderón por su participación en La casa de los famosos Colombia. Pues pese a que fue sancionada por El Jefe por sus recientes comportamientos y haber recibido información externa, los ‘ataques’ no cesarían.

Para esto, Calderón puso de ejemplo el caso de Epa Colombia, para hacer un comparativo en lo que realmente era importante y lo que no. Juliana explicó que La casa de los famosos Colombia solo era un juego y que los participantes pronto retomarían su vida real, mientras que Epa Colombia no, y su caso no estaría recibiendo la misma importancia.

“Ustedes tienen que entender que La casa de los famosos Colombia es un juego, que en menos de dos meses se va a acabar, que cada participante va a seguir con su vida. Ustedes en vez de estar peleando con este, con el otro, hay cosas más importantes que están pasando en la vida real y no son un juego; no olvidemos el caso de Epa Colombia, que está en intramural, que sí tiene una hija y que eso si no es un juego. Mejor unámonos como país para ayudar a Epa”.

Juliana Calderón agradeció a las personas que apoyan a Yina Calderón: ¿Qué dijo?

Juliana Calderón aprovechó el momento para agradecerle a los fanáticos de Yina Calderón que la han apoyado pese a sus errores dentro de la competencia, reiterando que hay situaciones más importantes.

Juliana Calderón pone a Epa Colombia como ejemplo al pedir empatía por Yina. (Foto Canal RCN).

“Yo le doy las gracias a las personas que apoyan a mi hermana, que están con ella 27/7. Yo entiendo que Yina es una persona que genera todo tipo de emociones en ustedes, pero como les dije esto es un juego, en menos de dos meses ustedes van a decir: ay, tan chévere esto, tan chévere lo otro y se van a reír de todo esto y esa es la idea. Pero hay cosas más importantes en la vida, como lo que les acabo de comentar (de Epa Colombia)"