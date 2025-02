Juliana Calderón lanzó dura opinión sobre La Jesuu

La sorpresiva eliminación de Valentina Ruíz, mejor conocida en redes como La Jesuu, de La casa de los famosos Colombia sigue dando de qué hablar. En esta ocasión, Juliana Calderón, hermana de Yina, se refirió al reciente episodio en el que la influenciadora caleña regresó junto a Carla Giraldo y Marcelo Cezán para hablar con los participantes que aún siguen en la competencia. Sin embargo, durante este reencuentro, no mencionó a Yina ni a Karina, quienes fueron sus amigas dentro del reality.

Juliana Calderón reveló el motivo que, según ella, llevó a La Jesuu a ignorar a Yina y Karina tras su regreso a La casa de los famosos Colombia. La influenciadora usó sus redes sociales para compartir con sus seguidores su punto de vista sobre el ‘desplante’ de la creadora de contenido caleña a quienes consideraba sus amigas dentro del reality del Canal RCN.

Según Calderón, La Jesuu no les habría hablado a Yina y Karina porque sentía cierto resentimiento contra Karina por lo ocurrido con Coco durante su semana de liderazgo, cuando el actor tomó decisiones polémicas que afectaron al grupo de las Chicas Fuego, al que pertenecían.

“Yo sí les voy a decir por qué La Jesuu no nombró ni a Yina, ni a Karina: a Karina por lo que pasó con Coco, porque se siente como que ‘ay, yo me metí en esa pelea, sabiendo que no era mía’, entonces le tiene cierta cosa con ella por lo que pasó”, comentó Calderón.