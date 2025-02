Juliana Calderón criticó a Melissa por prueba de actuación

El pasado lunes 24 de febrero, los participantes de La Casa de los Famosos Colombia enfrentaron una prueba de actuación en la que debían interpretar a su pareja asignada por El Jefe. Una de las duplas más comentadas fue la de Melissa Gate y Yina Calderón, quienes han protagonizado varios conflictos. Tras la actuación de Gate, Juliana Calderón, hermana de Yina, reaccionó al respecto.

A través de las historias en su cuenta de Instagram, donde tiene una gran cantidad de seguidores, Juliana Calderón reaccionó a la prueba de actuación en La casa de los famosos Colombia, en la que su hermana, Yina Calderón, y Melissa Gate tuvieron que imitarse mutuamente.

Tras ver la interpretación de Melissa, Juliana no dudó en dar su opinión y la calificó de "payasa". Además, aseguró que no era la única que pensaba así, pues en redes sociales habría muchas personas que compartían su punto de vista.

"Me parece que Melissa… Me pareció una estupidez lo que hizo. O sea, una payasada completa burlándose del tema. La verdad, perdiste puntos, Melissa, y lo he notado por comentarios de muchas partes", expresó.