Es un hecho: Jhonny Rivera y Jenny López se van a casar. El cantante de música popular le pidió ser su esposa a la joven, con quien lleva una sólida relación desde hace tiempo.

La propuesta de matrimonio sorprendió a todos, puesto que Jhonny lo hizo en pleno show. Esto porque el querido artista pereirano presentó su primer sold out en el Movistar Arena de Bogotá, allí se arrodilló y con anillo en mano le manifestó su deseo a Jenny de que fuese la mujer que lo acompañe para toda la vida.

Los gritos y la algarabía se apoderaron de lugar, mientras que la cara de sorpresa de la joven cantante no dejaba de ser grabada por los espectadores del romántico momento.

Ya pasó la primera noche desde que Jhonny le pidió matrimonio a Jenny, así que hizo una corta aparición en redes sociales. Como era de esperarse del intérprete de éxitos como El Intenso, aprovechó para 'tomar del pelo' y hacer reír a sus fieles seguidores.

"Me tomé mis tragos anoche al final; de hecho, me están contando que hice unas cosas, uno borracho si habla bobadas. ¿De dónde sacaste ese anillo? Mira, apareció con un anillo y yo no sé ni de dónde... uno borracho si habla pendejadas. Bueno, si la embarré, disculpen", dijo jocosamente Jhonny Rivera.