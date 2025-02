Jhonny Rivera habló de un tema que pocos se atreven a tocar

El cantante de música popular Jhonny Rivera sorprendió a sus cientos de seguidores al hablar con completa naturalidad y sin caer en tabúes sobre el uso de cierto medicamento para mejorar el bienestar en pareja. Además, confesó si en algún momento de su vida ha recurrido a ellos. Esto, luego de que uno de sus seguidores se mostrara interesado en saber.

Artículos relacionados Producciones RCN Así puedes descargar la App del Canal RCN y disfrutar de todas sus producciones

Jhonny Rivera habló sin rodeos sobre su rendimiento

Durante la tarde de este martes 11 de febrero, el cantante de música popular realizó una dinámica de preguntas y respuestas a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores. En esta actividad, recibió diversas interrogantes sobre su vida profesional y personal, pero hubo una en particular que llamó su atención y que no dudó en responder con total naturalidad.

Y es que uno de los internautas quiso saber si, teniendo en cuenta su edad y la de su actual novia Jenny López, había tenido que recurrir a cierto medicamento para poder cumplir con una de las funciones básicas de una relación sentimental.

Artículos relacionados La casa de los famosos 🔴 EN VIVO 🔥 Capítulo dieciséis de La casa de los famosos Colombia 2025: Karen y Marilyn ingresan

Ante esto, Rivera aseguró que hasta el momento no ha tenido que acudir a este tipo de ayudas para poder continuar con su vida común y corriente. “Nunca he necesitado nada, gracias a Dios. Nunca me he tomado una pastilla para nada, no. No lo necesito”, aseguró.



¿Quién es Jenny López, la novia de Jhonny Rivera?

Jenny López es una joven cantante que durante años ha acompañado a Jhonny Rivera en sus giras musicales. Sin embargo, la artista ha lanzado sus propias canciones con las que ha logrado ganar más reconocimiento en la industria musical.

La relación entre Jenny López y Jhonny Rivera generó todo tipo de reacciones en redes sociales debido a su gran diferencia de edad. Mientras algunos seguidores celebran su amor y los apoyan, otros han expresado dudas e incluso críticas. A pesar de esto, los artistas han demostrado que su amor va más allá de los comentarios y se han mantenido firmes en su relación.