Novia de Jhonny Rivera reveló si ha bloqueado a sus haters

Jenny López, actual novia del cantante de música popular Jhonny Rivera, reveló a través de sus redes sociales que, desde que inició su relación, ha recibido críticas e insultos. Ante esto, muchos de sus seguidores se preguntan si ha considerado bloquear a quienes la atacan. Así respondió la joven cantante.

Según comentó Jenny López durante una dinámica de preguntas y respuestas que realizó en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, contrario a lo que muchos piensan, ella no bloquea a sus ‘haters’ o detractores en redes sociales, pues desde hace un tiempo aprendió a no darle importancia a este tipo de comentarios malintencionados.

Esto, luego de que dejara en evidencia a una mujer que constantemente respondía las historias de esta red social con diversos insultos y faltas de respeto. Pues a raíz de esto, uno de sus seguidores se preguntó si la joven artista recurría a los bloqueos para evitar este tipo de comentarios, pero su respuesta sorprendió.

"Anteriormente les conté que eso me afectaba mucho, y yo tengo a muchos bloqueados. Pero hoy en día eso como que ya no me quita el sueño. Cada quién tiene su opinión, que para mí es completamente respetable, entonces no pierdo tiempo", aseguró.