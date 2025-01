La presentadora Jessica Cediel habló sobre las decepciones amorosas y los momentos humildes sentimentalmente hablando que ha tenido en su vida.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 10 millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró reflexionando acerca de cuando le rompen el corazón y se debe seguir adelante pese al dolor que se pueda estar sintiendo.

Ante su mensaje, muchos admiradores comenzaron a cuestionarla sobre si a ella le han roto el corazón, pues para algunos es algo inimaginable, por lo que ella, habló del tema.

“Hay gente aterrada que si me han roto el corazón, pues obvio, así de desubicados hay en la vida, no mentiras porque yo también he roto el corazón, así que también he estado desubicada. También he tenido momentos humildes, demasiado humildes la verdad, que uno mira para atrás y dice, en qué momento me metí ahí”, dijo.