La influenciadora Dani Duke opinó sobre la confesión que realizó su novio, el creador de contenido la Liendra, sobre la presentadora Jessica Cediel tras revelar en entrevista con el Canal RCN que es su amor platónico.

Luego de que se confirmara el influenciador la Liendra para la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, respondió algunas preguntas en las que confesó que su crush colombiana es Jessica Cediel y que en caso de encontrársela en el reality cumpliría un sueño.

Tras estas palabras y después de que Dani Duke activara la herramienta de preguntas en sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene casi cuatro millones de seguidores, una seguidora decidió interrogarla al respecto.

La paisa detalló que no le molesta la sinceridad del joven y que entiende por qué la modelo es su amor platónico.

“Sinceramente le doy toda la razón a mi novio porque Jessica Cediel es de las mujeres más espectaculares no solo de Colombia, sino de Latinoamérica, el caribe y el mundo. Yo he tenido la oportunidad de compartir con esa mujer, la pi*l, el cuerpazo de ella y lo dulce que es, no por nada todos los hombres de Colombia están enamorados de ella”, dijo.