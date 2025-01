La empresaria Yina Calderón opinó sobre su enemistad con la influenciadora Melissa Gate debido a que ambas estarán juntas en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Recordemos que Yina Calderón fue una de las más recientes confirmadas para ingresar al reality, que fue elegida directa por El Jefe, mientras que Melissa Gate fue la primera anunciada luego de hacer parte de los seis famosos que fueron elegidos por votación por el público y le ganara a cinco aspirantes más.

Desde su proceso de campaña protagonizó varias diferencias en redes sociales con Yina Calderón luego de que tuvieran opiniones divididas sobre la otra.

Como resultado de su rivalidad, la empresaria fue interrogada sobre si sería amiga o enemiga de Melissa Gate, aclarando que amiga no puede, pero destacando que tampoco la cataloga como su enemiga.

“No me interesa de enemiga porque no es una enemiga fuerte y a mí me interesan las enemigas malas, poderosas. A mí ella no me gusta porque no me interesa la gente bocona y que se burla de los demás”, dijo.