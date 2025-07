Isabella Ladera, quien recientemente estuvo en el centro de la conversación, nuevamente dio de qué hablar en redes sociales tras presumir los lujosos regalos que le hicieron llegar a la puerta de su casa.

¿Quién está detrás de los lujosos regalos que recibió Isabella Ladera?

Y es que, en las últimas horas, Isabella Ladera apareció en su cuenta de Instagram para contarle a sus seguidores que fue sorprendida, una vez más, al recibir costosos regalos por parte de alguien que la estaría pretendiendo.

Sin embargo, mientras mostraba emocionada los detalles que recibió, la modelo venezolana reveló que no sabe quién es el remitente de tan excéntricos detalles, pues por ningún lado aparece el nombre de la persona que envió los regalos, “yo de verdad no sé quién es, no sé quién es”, afirmó.

¿Qué le regalaron a Isabella Ladera en las últimas horas?

En los clips que compartió por medio de sus historias, Isabella primero mostró un gigantesco ramo de rosas marcado con las iniciales de su nombre y apellido.

La modelo venezolana, Isabella Ladera es sorprendida con costosos obsequios. Foto | Jason Koerner.

Segundos después se graba mientras abre otros obsequios que consiste en unos frascos de perfumes que, según ella, son sus favoritos y esa persona que se los dio lo sabe porque así lo ha mencionado, además, asegura que quien tuvo ese gesto debes ser alguien cercano, “seguro es alguien que conozco porque sabe dónde vivo”, señaló.

Y aunque en un principio fue gratamente sorprendida al recibir tan costosas muestras de afecto, lo que sin duda la dejó impresionada, es que uno de los perfumes también viene marcado, pero esta vez con su nombre completo.

¿El futbolista Vinícius estaría detrás de los costosos regalos que recibió Isabella Ladera?

Esta nueva demostración, llega días después de los rumores sobre un supuesto romance entre la modelo y el delantero del Real Madrid, Vinícius Jr., esto luego de que se filtraran imágenes en las que se les puede observar a ambas personalidades disfrutando de una salida nocturna en Nueva York, lo que despertó sospechas entre los internautas.

No obstante, hasta el momento, solo se trata de especulaciones por parte de los usuarios, pues hasta el momento ninguno de los involucrados en el tema han dado declaraciones al respecto.