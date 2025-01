La influenciadora Isabella Ladera habría lanzado una indirecta a la creadora de contenido Carolina Picorios luego de su más reciente polémica.

Recordemos que la ambas han protagonizado un escándalo en redes sociales después de que la paisa levantara sospechas en una entrevista sobre un posible coqueteo de la venezolana hacia su actual pareja, el artista Kapo.

Tras los comentarios que surgieron al respecto, la novia del artista Beéle decidió pronunciarse al respecto revelando conversaciones de WhatsApp con Carolina Picorios, con quien sostenía una amistad, donde la joven le reclamaba por usar música de Kapo en sus redes sociales tildando de que había “roto” códigos entre amigas.

Ante el cuestionamiento sobre si le pagaban por usar la música de Kapo, Isabella Ladera le respondió que lo hace desde que conoció el tema “Ohnana” y lo hace con cualquier canción que le guste y disfrute, así no le paguen.

Luego de su polémica, la influenciadora compartió en su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones y medio de seguidores, un video desde su casa en Miami, Estados Unidos usando ropa deportiva, comiendo mango y bailando al ritmo de “Que te vaya bien” de Héctor Nazza.

En dicha descripción habría hecho referencia a su situación con Carolina Picorios y Kapo, destacando que pese a que le inventen conquistas ella seguirá recomendando música a sus seguidores.

“Si me van a casar con toitos, pero eso me hace compartirles buena música pos yo me sacrifico”, escribió.