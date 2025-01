Carolina Pico, exnovia del artista urbano Miguel Bueno, insinuó que Isabella Ladera le coqueteó a su actual pareja, el también cantante Kapo. Esto lo hizo mediante una entrevista que se fue viral, donde el moderador le preguntó de manera directa si era verdad que la venezolana le había coqueteado a su pareja.

Ante la pregunta, la modelo no pudo evitar su cara de molestia y decepción a la cámara, dando a entender que sí y que no estaba nada conforme con el tema, ya que ellas fueron buenas amigasen el pasado.

Fue cuestión de minutos para que la expresión de Carolina se hiciera viral, exponiendo el supuesto coqueteo de Ladera y creando una ola de críticas por su proceder con una amiga, sobre todo cuando ella tiene pareja.

Isabella Ladera reaccionó de manera contundente ante el supuesto coqueteo a Kapo

Ladera compartió unas capturas de pantalla en sus redes sociales, donde demostró que había buscado de manera directa a Carolina para que le explicara lo que había sucedido, pero que la influencer se había negado a responder en un inicio e incluso a saludarla cuando coincidieron en un mismo evento. Sin embargo, horas más tarde obtuvo una respuesta que la dejó bastante sorprendida.

Carolina le recordó que se había ganado una muy mala fama por ser su amiga y que sentía que eso no había valido la pena porque ella no respetaba los códigos de amistad con sus actos. Le preguntó puntualmente si a ella le pagaban por publicar la música de su novio.

Isabella Ladera se "despachó" contra Carolina Pico por sus acusaciones

Contrario a lo que muchos creían, la venezolana no guardó silencio y le respondió de manera tajante a quien fue su amiga y lo divulgó todo en redes sociales.

"Decir que te has ganado mala fama por compartir conmigo, aun sabiendo la verdad y el trasfondo de todo, desde el inicio, porque fuiste de las primeras en saber de Brandon y yo, solo me da a entender que no es tan sólida la personalidad que me mostraste tener. Yo en ningún momento me dejé llevar de lo que me decían de ti porque sabemos desde donde viene...", expresó Isabella.

Para dejarle claro si relación con Kapo, Isabella agregó que entre ellos dos no hay nada más que una admiración y cariño y que ella ha usado su música desde que conoció Ohnana, porque es un sencillo que la hace vibrar bonito. Cerró diciendo que nadie le paga nada por hacerlo.