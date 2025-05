Poco después de que Yina Calderón ingresara a La casa de los famosos Colombia un hombre identificado como Luis Alfonso Parra Vargas acusó a la influenciadora de supuestamente deberle más de mil millones de pesos. Ahora que supo de su eliminación del reality volvió a pronunciarse por medio de sus redes sociales para cobrar una vez más el dinero.

Según el testimonio del hombre, hace cuatro años le vendió a Yina Calderón una finca en Chicaque por dos mil millones de pesos, pero en todo este tiempo ella solo habría abonado menos de la mitad del valor acordado.

Yina Calderón salió de La casa de los famosos y ya le están cobrando una supuesta deuda. (Foto Canal RCN).

“Quiero recordarte que aún no me has pagado mi finca. Me debes mil doscientos sesenta y cinco millones de pesos y hasta ahora no he recibido el pago", reclamó en aquella ocasión por medio de un video publicado en las redes sociales.

Hombre aprovechó eliminación de Yina Calderón para cobrar supuesta millonaria deuda por venta de finca

Ahora, tras enterarse de que Yina Calderón fue eliminada de La casa de los famosos Colombia, el mismo hombre volvió a acudir a las redes sociales para dirigirse una vez más a la polémica influenciadora, con el fin de llegar a un acuerdo y que salde la supuesta deuda lo más pronto posible.

Hombre sorprende a Yina Calderón con cobro millonario tras su eliminación de La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

“Señora Yina Calderón, ya que saliste de tu encierro, quiero recurrir a tu buen corazón y recordarte que aún me debes mil seiscientos sesenta y cinco millones de pesos por la finca que me compraste por dos mil millones allá en Chicaque”, mencionó el hombre, quien hizo un llamado para que le pague la deuda que, según él, lleva varios años pendiente.

Hasta el momento, Yina Calderón no se ha pronunciado públicamente sobre esta reclamación que lleva desde hace varios meses rondando en redes sociales. Sin embargo, el hombre insiste en que no busca generar controversia, sino simplemente recuperar el dinero que, según él, le pertenece.

Ahora que la influenciadora volvió a la vida pública, muchos se preguntan si finalmente responderá a esta acusación que lleva meses dando de qué hablar.