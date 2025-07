Máximo, el hijo mayor de la influenciadora Luisa Fernanda W y el cantante Pipe Bueno, incursionó como influenciador luego de que los famosos decidieran abrirles a sus dos hijos una cuenta de Instagram.

Artículos relacionados Influencers Falleció Aldo Miranda: este fue su último mensaje y así reaccionaron sus fans

¿Cómo fue el primer video del hijo mayor de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno?

A través de la red social, la cual será administrada por la creadora de contenido y el artista, el pequeño se mostró desde su nueva casa en México, país al que se mudaron recientemente.

En la grabación el niño pide a todos que hagan silencio para que él pueda grabar y luego se presenta informando que por primera vez hará un video solo.

"Hoy estoy con toda la familia y estoy grabando solo. Les presento a mi familia. A veces hago videos con mi mamá, pero hoy lo estoy haciendo solo en México", dijo.

Posteriormente, reitera en varias ocasiones lo mucho que le ha gustado la comida mexicana y lo feliz que está con eso.

Después, habla de sus papás expresando cómo son con él y elogiándolos, agregando: "Mi mamá es linda y mi papá es lindo. Mi mamá me da muchos abrazos y besos y mi papá me hace su peinado para que me parezca".

Artículos relacionados Yina Calderón Así reaccionó Epa Colombia a la serenata que le llevó Yina Calderón a la cárcel

Asimismo, le pide a Luisa Fernanda W que luzca su outfit y luego él modela el suyo, para terminar el video asegurando que se le terminó el tiempo y que el celular se va a descargar.

¿Cómo reaccionaron los internautas al primer video del hijo mayor de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno?

Tras la revelación, el video logró miles de corazones y comentarios donde lo llenaron de halagos por su belleza, su ternura y su naturalidad al mostrarse frente a la cámara, donde muchos resaltaron que habría heredado el talento de cautivar al público que tienen sus padres.

Artículos relacionados Dominica Duque Dominica Duque rompió el silencio sobre su ruptura con Alejandra Estrada

Por ahora, Luisa Fernanda W continúa demostrando lo mucho que le gusta compartir con sus hijos y sigue entreteniendo a sus millones de fanáticos con su contenido sobre sus looks, maquillaje, tips de belleza, estilo de vida y más en redes sociales.