Isabella Vargas es la hija de la participante Karina García de La casa de los famosos Colombia. La joven de 17 años es la defensora número uno de su mamá, de modo que ha venido ganando protagonismo por esto.

Sin embargo, Isabella no vive en Colombia, sino que reside en Estados Unidos. Por lo tanto, la hija de Karina se conectó a través de una videollamada con el matutino de Buen día, Colombia, donde reveló por qué no vive con la participante de La casa de los famosos.

Lo primero que detalló Isabella fue que vive en Boston, y eso sucedió hace nueve meses. Es decir, antes de eso estuvo al lado de su mamá.

Isabella Vargas se encuentra en Boston por decisión propia, relató que está terminando de estudiar y trabaja. Además, indicó que fue algo "loco".

"Un día normal le dije a mi mamá que quería irme uno o dos meses a visitar a mi abuela (porque vive en Estados Unidos) y aprender inglés, me vine en marzo y la verdad yo empecé a estudiar, trabajar, me gustó y acá sigo", reveló la hija mayor de Karina García.

Pese a la decisión de Isabella, la joven relató que para Karina no fue fácil aceptarlo porque en el fondo la famosa sabía que su retoño se iba a quedar en Estados Unidos. "Lloraba bastante", agregó.

Por otro lado, Isabella reveló que su mamá le contó hace meses que iba a ser participante de La casa de los famosos Colombia 2025.

"Ella me contó, la verdad, como hace cinco meses. Me contó vía telefónica y para mí fue un shock, no creí que iba a pasar, me puse muy feliz, también vino y me visitó para contarme todo personalmente. Fue demasiado lindo, la verdad", indicó.