Karina García ganó gran popularidad tras su paso por La casa de los famosos Colombia, y con ella también sus hijos, Isabella y Valentino. Precisamente, fue su hija mayor quien respondió a quienes la han criticado por su actitud en público, especialmente cuando está cerca de su mamá.

¿Por qué critican a la hija de Karina García? Ella se defiende

Haciendo uso de sus redes sociales, Isabella, la hija mayor de Karina García, compartió un llamativo audiovisual en el que hizo frente a las críticas que habría recibido últimamente tras el regreso de su mamá a la casa.

Isabella rompe el silencio tras críticas por ser hija de Karina García. (Foto Canal RCN).

Según comentó Isabella, la razón por la que se ha mostrado seria en las calles de Medellín, especialmente cuando está con su mamá, se debe a que siente la necesidad de protegerla de las personas malintencionadas.

“Si algunos de ustedes nos han visto en la calle alguna vez y me han visto como un poquito sobreprotectora con mi mamá, no piensen que yo soy mala gente o que soy odiosa, yo soy un amor de persona”.

Isabella aseguró que contrario a lo que muchos pensaban, ella no era mala gente, solo que las circunstancia la llevaban a querer proteger a su mamá de todo el hate que ha recibido tras su paso por La casa de los famosos Colombia.

“Pero yo la quiero cuidar y soy un poquito sobreprotectora, un poquito celosa, pero no soy mala gente; como: ay, esta niña no deja que Karina viva, no”.

Isabella respondió a las criticas que ha recibido por ser hija de Karina García

Así mismo, Isabella aprovechó para decirles a los ‘haters’ de su mamá que los malos comentarios no le afectan en absoluto. Con un trend viral en TikTok, la joven influenciadora respondió con sarcasmo.

“Cuando me quieren ofender con comentarios sobre mi mamá… Sí seré siempre, jajaja. Para los que tienen dudas: no me afecta nada de lo que dicen,” comentó.

Con esto, Isabella dejó claro que no permitirá que los comentarios negativos le afecten ni a ella ni a su relación con Karina García, demostrando así mucha madurez frente a las críticas en redes sociales.