Tras la muerte de su abuelo, la hija de Elizabeth Loaiza fue blanco de críticas por mantenerse activa en redes sociales. Ante los señalamientos, decidió responder públicamente y explicar su postura.

La noche del lunes 30 de junio, la familia de Elizabeth Loaiza recibió la triste noticia del fallecimiento de Javier Loaiza Betancourt, quien venía enfrentando graves complicaciones de salud tras sufrir un hematoma en la cabeza.

A pesar de los esfuerzos del personal médico por estabilizarlo, el padre de la modelo falleció en un hospital de Cali.

Cabe recordar que, días antes, Elizabeth había solicitado públicamente ayuda al reconocido neurocirujano Fernando Hakim, quien finalmente le recomendó otros especialistas en Cali para tratar a su padre.

Pese al profundo dolor que causó en su familia el fallecimiento de Javier Loaiza, padre de la modelo Elizabeth Loaiza, su hija Ana Sofía Escruceria decidió mantenerse activa en redes sociales, compartiendo contenido de entretenimiento.

Esta decisión desató una ola de críticas por parte de los internautas, quienes cuestionaron su actitud en medio del luto.

Ante los señalamientos, Ana Sofía rompió el silencio y explicó que, aunque la partida de su abuelo le dolió profundamente, prefería vivir su duelo en privado y no compartir su sufrimiento en redes. Además, defendió su presencia digital argumentando que este es su medio de trabajo.

"Soy una persona reservada que no acostumbra a exponer su vida privada. Verme activa en redes no significa que no me duela. Las redes son mi trabajo, y eso no borra lo que siento por dentro", expresó la joven.