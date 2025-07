Melissa Gate sorprendió al revelar que algunos excompañeros de La casa de los famosos Colombia 2025 aún le deben dinero. Aunque aseguró que no busca “funarlos”, sí hizo un llamado público para que le respondan por las deudas pendientes.

¿Por qué Melissa Gate asegura que exparticipantes de La casa de los famosos le deben dinero?

Durante su paso por La casa de los famosos Colombia, Melissa Gate fue la encargada de realizar cortes de cabello a varios participantes del reality.

Melissa Gate cobró por sus cortes en La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

Aunque inicialmente se pensaba que lo hacía como un favor, Yina Calderón reveló dentro del programa que esos servicios no eran gratuitos, ya que, al pedirle un corte, Melissa le aclaró que cobraba por su trabajo.

Meses después del final del programa, Melissa reapareció en redes sociales para hacer pública una deuda pendiente. En un video, la influencer lanzó un mensaje directo:

“Un saludito para todos esos deudores morosos, para los que me deben cortes de La casa de los famosos Colombia, para que por favor se reporten…”

Con su característico estilo directo, dejó claro que su trabajo dentro del reality fue profesional y merece ser remunerado. Ahora, queda la incógnita: ¿quiénes son los famosos que le deben, y se atreverá a “funarlos” si no le pagan?

¿Qué participantes de La casa de los famosos Colombia le deben dinero a Melissa Gate?

Aunque la influenciadora no reveló nombres, lanzó una advertencia en redes sociales: no quiere verse obligada a “funar” a quienes no le paguen.

“No los quiero tener que funar por mala paga”, expresó.

Una de las personas que podría estar involucrada es Yina Calderón, quien, durante el reality, mencionó que Melissa Gate cobraba por los cortes de cabello.

Melissa enfrentó a deudores de La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

Esto, luego de que la influenciadora accediera a realizarle un cambio de look que ha conservado tras el final de La casa de los famosos Colombia

Por ahora, los nombres de los deudores siguen siendo un misterio, pero la advertencia de Melissa Gate ya está hecha.