Juliana Calderón, hermana de la empresaria Yina Calderón, reaccionó luego de la visita de Karola, la mejor amiga del influenciador Emiro Navarro afuera de La casa de los famosos Colombia, que puedes ver 24/7 a través de la aplicacióndel Canal RCN.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde suma miles de seguidores, compartió un video en el que opinó sobre la visita que le hizo la creadora de contenido a Emiro Navarro en donde no solo le demostró todo su apoyo para que pueda continuar en el reality, sino que le dejó un polémica comentario al aconsejarle que se alejara de las 'Chicas Fuego' y no apoyara a ninguna de la placa de nominación.

Recordemos que, varias de su equipo están en riesgo de eliminación, estando en placa Yaya Muñoz, Yina Calderón, la Jesuu, la Toxi Costeña, Yana Karpova, Karina García y la Abuela.

Tras dicho mensaje Juliana Calderón señaló que ese no era el sentido del juego y que se debía respetar eso.

"A mí no me parece prudente lo que hizo Karola porque es un juego, se supone que no se deben contar las cosas eternas. Para esa gracia vamos nosotras todos los días que vivimos a 10 minutos de RCN y le contamos todo a Yina", señaló.