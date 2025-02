La presentadora Carla Giraldo protagonizó un cautivador baile en pleno en vivo desde el set de La casa de los famosos Colombia, que puedes disfrutar 24/7 a través de la aplicacióndel Canal RCN desde cualquier dispositivo móvil de manera totalmente gratuita.

El divertido momento se vivió durante la gala del sábado 22 de febrero, día de fiesta para los famosos en La casa, cuya temática fue 'fiesta neón' en la que tuvieron como artista invitado al artista de dance hall Lion Fiah.

La presentadora, que lucía un atuendo plateado, demostró que ella también estaba en actitud de fiesta como los participantes y no dudó en lanzarse al suelo y ofrecer cautivadores movimientos de cadera, enseñando su talento para el baile.

"Me van a echar, me van a echar. me puse roja, me dio pena y todo", dijo entre risas.