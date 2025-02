La muerte de la influenciadora dominicana Carol Acosta, mejor conocida en redes sociales como Killadamente, conmocionó las redes sociales. Ahora, a un mes de esta lamentable noticia, Kathyan Acosta, hermana de la creadora de contenido, compartió una emotiva publicación en su honor, dejando al descubierto el profundo vacío que ha dejado la joven de 27 años.

Por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Kathyan Acosta compartió una serie de fotografías en las que aparece posando junto a Killadamente. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el mensaje con el que acompañó las instantáneas.

Según comentó la también creadora de contenido digital, durante este tiempo ha recibido crueles mensajes de personas que manifiestan que debió haber sido ella quien falleciera y no Killadamente, algo con lo que, sorprendentemente, está de acuerdo, pues considera que su hermana tenía una razón más importante para vivir: sus hijos.

“Hoy se cumple un mes sin ti, manita. Me auto engaño para pensar que estás en un país lejano y no en el cielo. Cuando la gente me desea a mí la mu*rte en vez de a ti, yo estoy de acuerdo con ellos; hubiera preferido ser yo mil veces en vez de a ti, porque tú tenías hijos y yo no. Mi ángel Carolar, te amo mucho, manita”, expresó la joven en su publicación.