Salen a la luz imágenes del funeral de Killadamente

La trágica muerte de la influenciadora dominicana Carol Acosta ‘Killadamente’ a sus 27 años el pasado 4 de enero continúa conmocionando las redes sociales. Tras varios días del fatídico acontecimiento se dieron a conocer imágenes de su funeral, al que asistieron familiares y amigos cercanos.

Aunque aún no se conoce información oficial sobre su causa de muerte, la joven habría fallecido a causa de un paro cardiorrespiratorio mientras cenaba con su familia, según primeros informes revelados por su familia.

Sin embargo, al no contar con un informe oficial de medicina legal, varias teorías sobre su causa de muerte surgieron, la más sonada de ellas, el tratamiento para adelgazar al que se habría sometido en las últimas semanas. Lo cierto es que las investigaciones para esclarecer lo sucedido continúa.

Vale la pena destacar que Killadamente era mucho más que una creadora de contenido, pues desde sus inicios en las redes sociales diez años atrás, se convirtió en un símbolo de autoaceptación y empoderamiento para las mujeres de talla grande alrededor del mundo.

VIDEO: surgen imágenes del funeral de Killadamente

Ahora bien, en las últimas horas fueron reveladas algunas imágenes del funeral de Killadamente. La responsable de difundir dichas instantáneas fue su hermana Katyan Acosta por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, y rápidamente fueron replicadas en las redes sociales.

En las imágenes se puede ver como seis hombres cargan un ataúd blanco en el que reposa el cuerpo de la joven influenciadora. Así mismo, el homenaje póstumo contó con diversos globos de color blanco y rosa para despedir a la creadora de contenido digital, sumado a un velorio en el que diversas coronas florales acompañaron el féretro.



Lo cierto es que los seguidores de Killadamente continúan conmocionados con la noticia de su muerte: “Como me ha dolido esta muerte, de verdad que me tiene tan triste y abrumada Dios mío”, “Esta partida des del fondo de mi corazón me dolió tanto esperaba que fuera una falsa alarma y se pudiera levantar como la primera vez”, fueron algunos de los comentarios sobre el suceso.