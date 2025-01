Sandra Guzmán, actriz y productora de teatro, reconocida por su participación en diferentes novelas como 'Enfermeras', 'El Capo', entre otras, estaría luchando contra una fuerte infección de riñones.

¿Qué sucede con Sandra Guzmán, hermana de Andrea Guzmán?

La hermana, Andrea Guzmán, también reconocida por su amplia trayectoria en la televisión colombiana, aseguró que se encuentra preocupada porque su hermana se encuentra sola en otro país, donde reside hace varios años.

A pesar de ello, también afirmó que su familia se encuentra al tanto de lo que pasa con Sandra, escribiéndole y llamándola constantemente para saber cómo avanza su proceso médico.

Ante esta situación, Sandra decidió esclarecer los hechos. Por ello, a través de su cuenta personal de Instagram, expresó que sentía un fuerte dolor abdominal y se encontraba indispuesta.

"Cuando regresé de mis vacaciones de Colombia, viajé a Madrid porque tenía un par de reuniones de trabajo. Empecé a sentir un dolor abdominal que fue a más. Me empecé a sentir muy indispuesta, traté de llevarlo al máximo para cumplir con mis compromisos, pero cuando llegué a la casa me tumbé a la cama", expresó Sandra vía Instagram.

Al principio creyó que eran síntomas asociados a la indigestión, pero con fortuna le realizaron un tac y arrojó que era una leve infección de riñones, "todo apuntaba a una infección que de seguro me gané en algún lugar de mis vacaciones" afirmó.

¿Cuál es el tratamiento de Sandra Guzmán?

Tras este incidente, explicó que fue hospitalizada y actualmente está bajo tratamiento con antibióticos e intravenosos. Además, decidió mantenerse alejada de las redes sociales para priorizar su recuperación. Durante su estancia en el hospital, destacó sentirse muy bien atendida, agradeciendo el trabajo y la dedicación del excelente personal médico que la ha acompañado en este proceso.

"Me encantaría tener a mi hermana, o un par de amigas, mis tías o mis primas, que en Colombia siempre llenan las habitaciones cuando me he visto enferma", confirmó Sandra.

¿Por qué Sandra Guzmán vive en el exterior?

Sandra se fue a España con la finalidad de enfrentar nuevos retos de su vida personal y conocer sobre la vida en el exterior. Sin embargo, aseguró que no es tan bueno cuando uno se encuentra enfermo en otro país.

"No es chévere estar enfermo, pasar unos días desagradables, la fiebre te derrumba, te incapacita por completo, te duele el cuerpo y la cabeza", aseguró Sandra a través de redes sociales.

Por el momento, no se conocen más detalles sobre su recuperación.