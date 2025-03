La cantante Greeicy Rendón abrió su corazón con sus millones de fanáticos al revelar lo difícil que ha sido para ella darle un balance a su vida profesional y personal.

A través de sus redes sociales, donde suma millones de seguidores, compartió un video en el que confesó que ha tenido días muy felices a nivel profesional, donde ha logrado cumplir muchos de sus sueños musicales.

Sin embargo, al tiempo no se ha sentido tan bien con su labor como madre al tener que cumplir dichos compromisos profesionales y tener que alejarse por un tiempo de su hijo Kai, fruto de su relación con el cantante Mike Bahía.

"Duré varios días por fuera sin el gordo y hoy es mi único día con él y también tengo cosas por hacer y cancelé todo porque tengo que estar con él, necesito compartir con é; lloré porque estoy sensible. Hoy estoy con él, pero me siento mal porque mañana tengo que volver a viajar", dijo.

Señaló que decidió compartir lo que está sintiendo porque aunque sabe que es algo muy personal, también es un tema muy maternal con el que muchas mamás seguidoras se sentirá identificadas.

"Como no me quiero perder nada de su crecimiento me siento mal cuando no estoy", agregó.