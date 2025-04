El cantante Gabo, de Pasabordo, se pronunció luego de que la actriz Norma Nivia lo comparara con Cantinflas tras su altercado con el artista, que provocó los celos de Mateo Varela en La casa de los famosos Colombia.

El modelo Mateo Varela le reclamó a Norma Nivia por supuesto coqueteo con el cantante Gabo, de Pasabordo, quien visitó La casa de los famosos Colombia en el sábado de fiesta de este 26 de abril.

Ante el reclamó de 'Peluche', la actriz le señaló que ni siquiera le gustó el cantante y lo criticó comparándolo con Cantinflas, el fallecido actor y comediante mexicano.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más casi 30 mil seguidores, compartió una imagen del actor mexicano y agregó una selfie de él con la que decidió reaccionar al respecto y tomarse la situación con humor.

"Gracias a Cantinflas hoy soy feliz. Pregunta la buena que Cantinflas marcó mi vida y cuando me comenzó a crecer el mostacho así me dijeron mucho tiempo jejeje, ahora me doy cuenta que si hay algo con Mario Moreno mi parcero, sí me parezco", escribió en la descripción de la publicación.