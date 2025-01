En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de la creadora de contenido Leidy Hinestroza, mejor conocida en redes sociales como Leidy La Hermosura a sus 23 años.

Keidy Hinestroza, hermana de Leidy, fue la persona que confirmó la noticia del triste fallecimiento de la creadora de contenido en la noche del 22 de enero a través de sus historias de Instagram.

La joven había compartido horas antes al fallecimiento de Leidy un preocupante video en el que denunciaba que había llevado a su hermana por urgencias a una clínica por su grave estado de salud y que la habían dejado esperando en sala.

No me parece justo que una persona con una enfermedad terminal se le traiga a urgencias en la noche porque está muy mal y es la hora que no la ingresan, miren cómo está.