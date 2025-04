Esta semana, William Levy fue noticia en gran parte del mundo y no precisamente porque haya estrenado una nueva película o telenovela. El actor de origen cubano fue arrestado en el condado de Broward, Florida, y fue imputado por los cargos de alteración del orden público y allanamiento de propiedad privada.

En redes sociales se hizo viral el momento en que el actor enfrentaba a un juez, mientras llevaba puesto un atuendo de detenido. Posteriormente, fue liberado, pero debió pagar una fianza y además tendrá que seguir vinculado al proceso judicial.

¿Qué dijo Elizabeth Gutiérrez, exesposa de William Levy, sobre su detención en Florida?

Al indagar sobre los motivos de la captura, salió a la luz el nombre de Elizabeth Gutiérrez, exesposa y madre de los dos hijos de Levy. Algunos llegaron a vincularla con su detención, pero la actriz y presentadora no tardó en defenderse.

Gutiérrez emitió un comunicado reaccionando a lo ocurrido y desmintió cualquier tipo de vínculo o culpa con la detención que sufrió el protagonista de ‘Sortilegio’.

Los señalamientos y comentarios dirigidos contra la señora Gutiérrez, no solo evidencian un sesgo personal, subjetivo y reiteradamente misógino, sino que están claramente diseñados para incitar al o*io, denigrar sus logros y v*ol*ntar su dignidad

Esta frase, en particular, va dirigida contra Jordi Martin, el reportero español que se hizo célebre por seguir de cerca la historia de Clara Chía y Gerard Piqué tras la ruptura del exfutbolista con Shakira. De hecho, su gran cercanía con la pareja provocó que la relacionista pública lo demandara.

El paparazzi había asegurado que le habían “tendido una trampa” al actor que terminó con su captura por parte de la Policía de Florida.

"La dueña del restaurante del altercado es íntima amiga de Elizabeth Gutiérrez y me traslada que diga que la cosa huele mal, que podría ser una trampa que le podrían haber puesto a William Levy", había revelado el reportero en medio del programa ‘El gordo y la flaca’.

¿Por qué fue detenido en Florida el actor cubano William Levy?

Sobre los hechos que dieron lugar a la detención de William Levy, se ha conocido que todo empezó cuando se negó a pagar la cuenta en un restaurante.

Según testigos, el actor recibió la cuenta, pero le pareció excesivamente alta, por lo que no tardó en reclamar, sin embargo, la discusión fue escalando de tono y terminó enfrentándose con los encargados del establecimiento, llamado ‘Baires Grill’.

“Le pidieron a William que saliera del lugar y se le quedó el celular en la mesa, cuando regresó por el celular llamaron a la policía y salió del lugar y los arrestaron”, contó un testigo a People en español.

Levy no se ha referido al escándalo en sus redes sociales, mientras que Gutiérrez, tras el comunicado de sus abogados, compartió una fotografía en la que lució su figura. No hizo una descripción en particular y apenas acompañó la instantánea con un emoticón.