La empresaria Epa Colombia reaccionó a la confirmación del influenciador ‘la Liendra’ en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, producción del Canal RCN.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de cinco millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró desde su casa riéndose por del creador de contenido y la broma qué hizo con la actriz Lady Tabares, que también estará en La casa de los famosos Colombia, sobre que eran como madre e hijo por su parecido físico.

Tras su publicación, muchos internautas comenzaron a tildar a la joven de “envidiosa” y “celosa”, pues ella en varias ocasiones manifestó su anhelo por hacer parte del reality.

“No amiga no vengas a decir eso, de que yo tengo envidia o celos porque no me llevaron a La casa de los famosos”, expresó.