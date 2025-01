Melissa Gate sobre su forma de ser: “el problema soy yo”

La influenciadora Melissa Gate dejó un contundente mensaje a sus seguidores en redes sociales.

¿Qué dijo Melissa Gate a sus seguidores sobre su forma de ser?

Por medio de una de sus cuentas de Instagram, donde suma miles de seguidores, compartió una imagen en la que dedicó unas palabras a sus admiradores y críticos sobre su forma de ser.

“Últimamente tengo problemas con todo el mundo, em cuesta mucho relacionarme con los demás, estoy por pensar que el problema soy yo y como el problema es mío, les voy a pedir el favor que no me vuelvan a hablar y me dejen sola, gracias. Total y yo nunca les he servido para nada y ustedes tampoco a mí”, escribió.