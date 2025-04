El cantante Blessd abandonó plena transmisión en vivo con Westcol luego de recibir una crítica por sus relaciones amorosas.

El artista protagonizó un podcast con el influenciador Wetscol titulado "Hombres al límite de sus problemas", en el que quisieron mostrar según ellos la capacidad de las mujeres para mentir.

Los famosos debatieron ciertos temas con varias mujeres desconocidas acerca de las relaciones amorosas.

En medio de la transmisión recibieron dos mujeres que entraron lanzándole pullas a Blessd sugiriendo que era un "infiel".

Tras la incómoda situación, el cantante se molestó y manifestó cómo se sentía.

"La verdad no me gustó como entraron al principio, mejor cortar ahí sin adivinar ni nada porque entró como muy que "perro", no era como la sintonía del programa, ¿por qué me están tir*ndo tan dur*?", dijo.