Karina García y Yina Calderón se encuentran en el ojo del huracán, pues la emprendedora de fajas tachó e ignoró a la modelo; de hecho, la dejó sola por muchas horas en La casa de los famosos Colombia 2025 y hasta la nominó, pero luego todo se arregló.

Artículos relacionados La Jesuu La Jesuu reaccionó a la nominación de Yina Calderón a Karina García en La casa de los famosos

Para los internautas, Karina no debía perdonar a Yina, ya que hay videos en los que la empresaria de fajas habló despectivamente de su propia amiga, sin embargo, la paisa no tiene conocimiento de ello. Además, Karina García dijo frente a una de las cámaras del reality del Canal RCN que para ella es muy difícil tenerle rencor a las personas, así que el perdón es una opción factible.

¿Qué piensa Marcela Reyes de sus amigas Yina Calderón y Karina García en La casa de los famosos Colombia?

Recientemente, la DJ Marcela Reyes, quien es amiga de las dos participantes de La casa de los famosos Colombia, reveló qué piensa al respecto de la situación entre la empresaria y la influencer.

Marcela Reyes estuvo en entrevista con la emisora La Mega. Al ser La casa de los famosos 2025 el reality de moda, no se salvó de que le preguntaran sobre sus amigas Yina Calderón y Karina García.

Suele pasar que Marcela se encuentra en el medio de las disputas de sus amigas, ya que son varias y algunas no se quieren tanto, así que la DJ fue puntual al momento en el que la cuestionaron si está de parte de Yina o se inclina más por Karina.

Yina Calderón 'traicionó' a Karina García.

Artículos relacionados La casa de los famosos Emiro expulsó a Altafulla de La casa de los famosos Colombia: el público tiene la última decisión

"Nosotras somos desde afuera, antes del reality, un grupo de amigas. Somos como 10 y ha habido ciertas polémicas... Y cuando hay conflictos internos no sé por qué, sin yo tener que ver, soy la perjudicada, porque soy como la líder de ellas por decirlo así", contestó Marcela Reyes.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón prefiere a La Liendra en vez de La Jesuu en La casa de los famosos: "Nunca pensé decirlo"

¿Marcela Reyes se inclinó más por Karina García o Yina Calderón?

Marcela Reyes respondió que con la situación entre Karina García y Yina Calderón prefiere no tomar tanto partido para no llevarse las críticas de si se inclinó por una de sus amigas más que otra.

No obstante, indicó que en su visita a La casa de los famosos Colombia comprendió que los participantes están confundidos, pues no tienen ni idea de lo que está sucediendo afuera y puede que para lo que los participantes parece estar bien para el público no y viceversa.