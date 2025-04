El reingreso de La Jesuu a La casa de los famosos Colombia 2025 fue toda una realidad. Luego un buen tiempo, la influencer caleña volvió a ser parte del reality del Canal RCN.

¿Por qué el reingreso de La Jesuu a La casa de los famosos Colombia fue polémico?

Todo un espectáculo fue el reingreso de La Jesuu, pues tan pronto pisó La casa de los famosos Colombia, dejó clara su rivalidad hacia Yina Calderón. En efecto, la influenciadora y la empresaria se gritaron, trataron mal y por poco la situación se sube de nivel, solo que El Jefe intervino para que no hubiera percances.

Yina Calderón quedó asombrada, ya que cuando supo que La Jesuu iba a volver manifestó sentirse feliz por la creadora de contenido, pues en su mente rondaba el imaginario de que tenían una buena relación.

Reingreso de La Jesuu.

¿Por qué Yina Calderón hubiese preferido un reingreso de La Liendra en vez de La Jesuu?

La Jesuu le declaró la guerra a Yina, así que recientemente la empresaria de fajas confesó que se arrepiente de haberse alegrado por el reintegro y, además, recalcó que hubiese preferido a La Liendra por encima de la caleña.

"Prefiero que haya venido La Liendra y no La Jesuu, es que no me gusta esa energía ya. La Liendra es más bacano, a lo bien, te lo juro, nunca pensé decirlo", confesó Yina Calderón a Karina García.

Yina Calderón sobre La Jesuu: "Yo soy más ñera"

Karina García le dijo a su polémica compañera que está segura de que La Jesuu no le va a decir nada más, pero, como es común de la empresaria, contestó que a ella no le importa porque es una mujer que "no copia de nada".

"Yo soy más ñera que ella, pero no le voy a responder es por no darle pauta, amiga, más no porque yo me acul1lle... Ella no se va a pegar de mi rating, acuérdate que yo estoy en campaña para buscar malas nuevas", finalizó Yina Calderón.

Así las cosas, no se descarta que entre Yina y La Jesuu se dé una de las rivalidades más controversiales en lo que queda del reality de la vida en vivo.

