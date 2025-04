Karina García tiene a muchos hablando por su comportamiento en La casa de los famosos Colombia 2025. Luego de que La Jesuu reingresó y le ratificó su amistad, la modelo charló con Yina Calderón.

Resulta que Yina Calderón y La Toxi costeña le dieron la espalda a Karina García; de hecho, antes del reintegro de La Jesuu, la habían dejado sola. Sin embargo, solo bastó que volviera la influenciadora caleña y se escucharan mensajes del exterior para que Yina tomara otro semblante.

En efecto, la empresaria de fajas le pidió disculpas a Karina y ella las aceptó, pero esto generó toda una revolución en redes sociales debido a que la mayoría no está de acuerdo con ello y tildan a Yina de "manipuladora".

Sea lo que sea, lo cierto es que Yina y Karina limaron asperezas, luego Karina habló frente a una de las cámaras del reality del Canal RCN y dio a conocer por qué es una mujer que no guarda rencor.

Antes de que La Jesuu fuese eliminada de La casa de los famosos Colombia, quedó en malos términos con Karina, pero regresó y ya todo quedó en el pasado. En cuanto a Yina, charlaron y volvieron a ser amigas.

"No soy capaz de od1ar a nadie, no soy capaz de tenerle rencor a nadie. ¿Qué estoy aprendiendo?, obviamente a quererme, valorarme, respetarme... Estoy en ese proceso, pero no soy capaz de od1ar a las personas, ejemplo, con lo de Yina", expresó Karina García.