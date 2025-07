Epa Colombia le confiesa a Alerta que ha estado enferma en la cárcel

Tras pasar más de seis meses privada de la libertad, Epa Colombia recibió la visita del humorista Alerta, reconocido por su participación en La Casa de los Famosos Colombia. El encuentro quedó registrado en un breve video que rápidamente se volvió viral.

Este sábado 26 de julio, Alerta compartió en sus redes un clip del momento en que visitó a Daneidy Barrera Rojas, nombre real de Epa Colombia. En el video, la empresaria de keratinas habló sobre su estado de salud:

“Hola, amiga, ¿cómo estás? ¡Ay, amiga! He estado un poquito enferma, pero estoy bien, gracias a Dios. Pues nada, me vinieron a visitar después de siete meses. He estado como muy encerrada, como muy perdida y todo, pero bien”, dijo la influencer.