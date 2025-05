En la noche del miércoles 30 de abril, en Rancho MX, restaurante de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, se realizó el famoso ´Ranchenatón´ en Arena MX, centro de eventos que está ubicado en Cajicá, en donde se reunió artistas muy importantes de la ranchera, vallenato y reguetón como Pipe Bueno, Beéle, Elder Dayán y entre otros.

Luisa Fernanda W cantó ‘Mi regalo’ en concierto

La reconocida creadora de contenido Luisa Fernanda W, sorprendió a todos los invitados del ‘Ranchenatón’ cuando se subió a la tarima a tocar algunas de sus canciones, sin embargo, la nostalgia y emoción invadió el lugar cuando cantó ‘Mi regalo’, canción que compuso junto a Legarda, su pareja que falleció en medio de un incidente en Medellín y a quien conoció en el famosos reality de Cocina MasterChef Celebrity en 2018.

Luisa Fernando W y su relación con Pipe Bueno

Tras cantar esta emotiva canción en el mismo evento en que se presentó su prometido, Pipe Bueno, Luisa Fernanda W hizo recordar a su fallecida pareja, Legarda y con él, la gran controversia que vivió la paisa al revelar su noviazgo con Bueno, pues esto se dio tiempo después de que Legarda falleciera y esto no fue bien visto por los usuarios de redes sociales, quienes no duraron en llenarla de comentarios negativos porque según ellos, ella no quiso al joven que perdió la vida y la señalaron tanto por darse una nueva oportunidad en el amor.

Luisa Fernanda W demostró que su relación con Pipe Bueno está más vigente que nunca

Pese a las criticas que Luisa Fernanda W recibió hace años tras confirmar su relación con Pipe Bueno, hoy, la exitosa creadora de contenido y empresaria, calló bocas y ha demostrado que ha sido una gran mujer, prometida y madre, ya que tras tata polémica relación con el cantante, ella ha brillado más que nunca al conformar una hermosa familia con sus dos hijas y con todos los planes que tienen para su futuro, pues ellos están comprometidos y al parecer, ajustando todos los detalles para su esperada boda.