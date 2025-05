Las discusiones en La casa de los famosos Colombia no paran, pero está vez, una de las parejitas de enamorados que hay en el reality volvieron a protagonizar una pelea, pues Altafulla y Karina García tuvieron una nueva diferencia y esta vez por la prueba de salvación, ya que conformaron un equipo perdieron la oportunidad de tener este beneficio.

Altafulla y Karina García protagonizan una nueva diferencia en La casa de los famosos

Durante el reto de salvación en La casa de los famosos Colombia, Karina García y Altafulla hicieron equipo para confrontarse a sus compañeros y luchar por el robo de salvación, sin embargo, el resultado no fue el esperado, ya que los tortolitos no lograron llegar a la final del juego y esto fue motivo de una nueva diferencia entre ellos, pues Karina no soportó perder y le dijo a su pareja que no se sintipo bien por ello, además de que se sintipo culpable de perder.

Altafulla le dice a Karina García que son distintos

Tras perder el reto de salvación, Karina García protagonizó una nueva diferencia con Altafulla, pues conversaron sobre la prueba y ella manifestó que se sintió mal al perder y además tenía la percepción de que su pareja la estaba haciendo sentir culpable, pero por su lado, el costeño le dijo que ellos son diferentes y tiene que trabajar con eso, ya que la paisa le dijo que ella quisiera ser como él debido a que no le da tanta importancia a ciertas cosas, mientras ella sí le da mucha trascendencia hasta el punto de afectarse por ello.

Karina García cree que otros disfrutan de verla mal con Altafulla en La casa de los famosos

En medio de esta misma conversación, Karina García mencionó que “la gente disfruta viéndolos mal”, pero como respuesta, Altafulla le aconsejó que no le dé el gusto a nadie y que no puede demostrar que algo le afecta porque por eso mismo “le tiran” y aunque él quiso darle calma, Karina seguía insistiendo en que se sentía mal por perder la prueba de salvación.