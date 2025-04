Se presentó una nueva actividad en La casa de los famosos Colombia, la cual llevó el nombre de 'Bochinche TV'. Yina Calderón, Karina García y La Toxi costeña se convirtieron en las conductoras de un formato de chismes dentro del reality del Canal RCN.

Con dinámicas como las de verdadero y falso, a la vez que con algunas preguntas incómodas, el trío de las 'chicas fuego' se salieron con la suya para sacar a la luz algunas opiniones de sus compañeros. Precisamente, una de las entrevistas más polémicas se dio en el turno del influenciador Mauricio Gómez, más conocido en redes sociales como La Liendra.

¿Qué ha venido pasando entre La Liendra y Emiro Navarro en La casa de los famosos Colombia?

Entre La Liendra y Emiro Navarro ha venido naciendo una diferencia, así que fue el momento para que Mauricio expresara su sentir. No obstante, se sumó Emiro y enfrentó sin temor a su compañero.

De acuerdo con La Liendra, él no tiene nada en contra de Emiro Navarro; de hecho, expresó que no se tomó de manera personal que el costeño lo hubiese nominado con seis puntos y eso lo hubiese mandado a la placa. Asimismo, indicó que él cree que la disputa viene del influencer costeño más no de él.

¿Cómo Emiro Navarro le 'cantó la tabla' a La Liendra en La casa de los famosos Colombia 2025?

Emiro no se quedó callado y se acercó a La Liendra. En pleno 'Bochinche TV' el costeño le dijo a su compañero de reality que no le creía nada, puesto que, al parecer, La Liendra lo que quiere es que Navarro aparezca en la placa de nominados.

"Él (La Liendra) estaba esperando a que sonara el teléfono para ponerme a mí en la placa. Suposiciones no son, yo te escuché perfectamente", aseguró Emiro Navarro.

Enseguida, Mauricio Gómez dijo que para cerrar el tema es el modo de ver el juego de Emiro Navarro, pero que, en realidad, él no está en contra del influenciador costeño.

¿Emiro Navarro tuvo razones para nominar a La Liendra en La casa de los famosos Colombia?

Emiro no estuvo de acuerdo con la idea de su colega de redes sociales, puesto que le agradeció por habérsele acercado a decirle que no se tomó personal los seis puntos de nominación, pero justificó que lo hizo porque tenía sus razones y no fue por descarte.

"Yo sí lo hice porque tenía mis razones... Yo había escuchado varios comentarios de tu parte y yo creo que no soy el único, aquí todos los hemos escuchado, ninguno de ellos me dio las razones para votar por ellos", sentenció Emiro Navarro a La Liendra.

