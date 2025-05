La modelo Elizabeth Loaiza se pronunció luego de que la vincularan en la polémica de Marcela Reyes sobre su separación con el cantante B-King.

La Dj realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, donde se defendió de las declaraciones de su exesposo sobre su separación y detalló que el mayor problema por el que se divorciaron fue por la adicci*n del artista a ciertas sustancias.

En medio de su relato mencionó a una mujer rubia con dos hijos, que muchos seguidores relacionaron con la modelo Elizabeth Loaiza.

La modelo decidió reaccionar al respecto y por medio de su historias en su cuenta de Instagram habló sobre su relación con la empresaria.

Indicó que ella suele estar muy alejada de los escándalos y la farándula, pero sintió que debía hablar del tema.

"Si Marcela Reyes quiere hablar yo tengo muchas cosas por contarles que me hizo mucho daño cuando yo tenía cáncer porque ella se inventó una historia de mi esposo, yo le conté y él me dijo que eso era mentira (...) yo no entiendo por qué me tiene que meter en esos cuentos del exmarido, a mí que se saque de esas vainitas que esas pendejas no me gustan", señaló.