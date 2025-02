Novia de Jhonny Rivera: truco para no pagar equipaje extra

Jenny López, la joven novia del reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera, reapareció en redes sociales para compartir con sus fanáticos un truco infalible para evitar pagar equipaje extra en el aeropuerto. El hecho, sin duda alguna desató todo tipo de reacciones en Internet.

Novia de Jhonny Rivera revela cómo viajar en avión sin pagar equipaje extra

La joven cantante Jenny López sorprendió a sus seguidores al compartir en sus historias de Instagram un ingenioso truco para evitar cargos adicionales por exceso de equipaje. En el video, Jenny aparece usando tres sombreros en la cabeza, argumentando que forman parte de su outfit y no cuentan como un artículo personal.

"Yo insistiéndole a la niña de la aerolínea que esto es un accesorio y no un artículo personal, jajaja. ¡Pero lo logramos!", escribió junto a la publicación.



Este curioso truco no tardó en generar reacciones entre sus seguidores, quienes aplaudieron su creatividad y hasta comentaron que intentarían aplicarlo en sus próximos viajes.

Internautas reaccionaron a truco de Jenny López para evitar pagos extras en un avión

A raíz de esto, Jenny López se volvió tendencia tras compartir el ingenioso truco con el que evitó pagar costos adicionales en un vuelo. Su método fue un éxito, según ella misma afirmó, y las redes no tardaron en reaccionar.

“Eso es de otro nivel, lo intentaré en mi próximo vuelo”, comentó un usuario, mientras que otro no estuvo tan de acuerdo: “Después no se quejen si las aerolíneas suben los precios”. Entre risas y debates, algunos la aplauden por su astucia, mientras otros la critican por querer pasarse de lista.

Incluso, algunos aprovecharon para compartir experiencias similares: “Yo hice algo parecido y casi me descubren, pero valió la pena”, confesó un usuario, mientras que alguien más bromeó: “Si me ven con cinco chaquetas en el aeropuerto, no pregunten”.

Lo cierto es que, más allá de la polémica, su experiencia ha dejado a muchos con la curiosidad de intentar algo similar en su próximo viaje.