El príncipe Harry se habría peleado con su tío, el príncipe Andrés de Inglaterra ¿Por qué?

Las tensiones dentro de la familia real británica vuelven a ocupar titulares tras la aparición de nuevas declaraciones que involucran al príncipe Harry y al príncipe Andrés. La información, divulgada por un autor británico, ha generado controversia y múltiples reacciones tanto en medios como en redes sociales.

¿El príncipe Harry y el príncipe Andrew se enfrentaron físicamente?

Una reciente publicación ha vuelto a poner el foco sobre la familia real británica. Se trata de Entitled: The Rise and Fall of the House of York, escrito por Andrew Lownie, un reconocido escritor e historiador británico, quien recoge supuestos episodios tensos entre varios de sus miembros. Uno de los relatos más llamativos involucra al príncipe Harry y a su tío, el príncipe Andrés, a quienes el autor vincula con un altercado físico ocurrido supuestamente en 2013.

Según lo descrito en el libro, ambos habrían protagonizado una discusión durante una reunión familiar que terminó mal, dejando a al príncipe Andrés con la nariz ensangrentada. El motivo, asegura el escritor, fue una serie de comentarios que Andrés habría hecho sobre Harry sin su conocimiento.

Un libro menciona un supuesto enfrentamiento entre el príncipe Harry y el príncipe Andrew / (Fotos de AFP)

La publicación también indica que el príncipe Andrés se refirió de manera negativa a Meghan Markle, sugiriendo que era “oportunista” y cuestionando la duración de su matrimonio con el hijo menor del rey Carlos III.

¿Qué respondió el equipo del príncipe Harry sobre las acusaciones?

Frente a estas declaraciones, un portavoz del equipo del príncipe Harry fue claro:

“Puedo confirmar que ninguna de esas cosas son verdad. El príncipe Harry y el príncipe Andrés nunca han tenido una pelea física”.

Asimismo, desmintió que Andrés haya hecho comentarios despectivos hacia Meghan Markle.

El equipo del príncipe Harry respondió sobre las acusaciones / (Foto de AFP)

Por su parte, el equipo legal del príncipe Harry respondió a la publicación. Una fuente cercana confirmó que se envió una carta legal al Daily Mail, medio citado por el autor Andrew Lownie, debido a las supuestas imprecisiones y comentarios considerados difamatorios.

Estas afirmaciones del entorno de Harry fueron entregadas a la revista People, y buscan contrarrestar lo que consideran una versión distorsionada de los hechos.

¿Qué opinan los internautas sobre las revelaciones del príncipe Harry?

Las declaraciones recogidas en Entitled: The Rise and Fall of the House of York siguen generando reacciones y alimentando el debate sobre las dinámicas internas de la familia real británica.

Mientras el equipo del príncipe Harry desmiente las acusaciones, la atención pública se mantiene sobre las versiones encontradas y el impacto que estas revelaciones podrían tener en la imagen de la monarquía.