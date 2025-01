Este viernes 26 de enero marca el tan esperado regreso de La casa de los famosos Colombia con su segunda temporada, que se estrenará a las 8:30 p.m. por Canal RCN.

El reality, que ha cautivado a la audiencia colombiana, promete más drama, emociones y sorpresas con un grupo de participantes que ya está dando mucho de qué hablar.

Uno de los nombres más esperados es el actor Fernando ‘El Flaco’ Solórzano, reconocido por su extensa trayectoria en la televisión colombiana. Antes de ingresar a la casa más famosa del país, el actor compartió en sus redes sociales un divertido momento de preparación.

En su cuenta oficial de Instagram, publicó un video donde se le ve disfrutando de un cholao, uno de los tradicionales raspados de hielo de Cali, como una forma de despedirse de su ciudad y cargar energías para lo que se viene.

“Bueno, yo me voy a encerrar un poco de meses. Si ustedes me ayudan, ¿no? Entonces, ¿cómo no voy a disfrutar lo que más me gusta? Mi cholao aquí en las Panamericanas”, comentó el actor mientras disfrutaba del dulce y refrescante manjar caleño. “No hay nada como un raspado caleño, ¿si o no?”, agregó, dejando claro que no podía irse sin saborear uno de los placeres más emblemáticos de su tierra.

Con su característico humor y cercanía, ‘El Flaco’ reveló que, si le va bien en el programa, podría pasar varios meses sin probar un cholao, así que disfrutó el momento a lo grande.

¿Cuáles son los participantes confirmados de La casa de los famosos Colombia?

La nueva temporada contará con un elenco diverso y lleno de personalidades fuertes. Entre los participantes que estarán compitiendo por el gran premio están Melissa, Emiro, ‘Yaya’, ‘Alerta’, Camilo, ‘La Jesuu’, Lady, Norma, Jery, ‘La Liendra’, ‘El Flaco’, ‘El Negro’ Salas, José, Sofía, Yina, ‘La Abuela’, Marlon, Mauricio, Mateo y ‘La Toxi Costeña’.

Todos ellos tendrán que convivir bajo el mismo techo, enfrentándose a retos y situaciones que pondrán a prueba sus habilidades de supervivencia, estrategias y carácter.

La casa de los famosos Colombia se prepara para cautivar una vez más a la audiencia con una temporada llena de emoción, intriga y, posibles rivalidades. La cuenta regresiva ha comenzado. ¡No te pierdas el gran estreno en la pantalla del Canal RCN!