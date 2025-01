La esperada segunda temporada de La casa de los famosos Colombia comenzará el domingo 26 de enero de 2025, trayendo consigo una nueva serie de concursantes dispuestos a mantener a la audiencia pegada a la pantalla.

Entre ellos se encuentra el creador de contenido Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, quien promete darle un toque único a la competencia con su estilo directo y auténtico.

La Liendra se prepara para ingresar a La casa de los famosos Colombia

La Liendra, reconocido por su gran número de seguidores en redes sociales, compartió en sus plataformas cómo se preparó para ingresar al reality. En un video publicado el 25 de enero, horas antes de su ingreso a la casa, mostró todo el proceso de empacar su maleta junto a su novia, la también influencer Daniela Duque.

Durante el empacado, La Liendra no solo organizó su ropa, sino que también respondió varias preguntas de sus seguidores en Instagram. Entre las más destacadas, mencionó que, aunque no temía ser infiel a Daniela, sí reconoció que podría llegar a ser “coqueto”.

Asimismo, mencionó a sus posibles “enemigas” dentro del juego, destacando a Gina y Valentina Ruiz, conocida como ‘La Jesuu’, con quienes anticipó que podría haber roces.

En cuanto a la dinámica de La casa, La Liendra reveló que no pretendía adoptar un personaje, sino que sería él mismo en todo momento. “Voy a ser yo, porque no he vendido expectativas”, aseguró. Su sinceridad y enfoque relajado parecen ser claves para lo que se espera de su participación en el programa.

La Liendra responde preguntas antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia

¿Dónde se puede ver la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia?

El programa, transmitido por el Canal RCN y en sus plataformas digitales, contará con la participación de otros famosos como Camilo Trujillo, Fernando ‘El flaco’ Solórzano, Jery Sandoval, Kata Otálvaro, Lady ‘La vendedora de rosas’, y muchos más.

Todos ellos vivirán intensas semanas de convivencia, alianzas y enfrentamientos, mientras los televidentes disfrutan de las 24 horas del día, 7 días a la semana, de contenido exclusivo.

La segunda temporada de La casa de los famosos Colombia promete ser un espectáculo lleno de emociones, con La Liendra y sus compañeros enfrentándose a la presión del reality y a las sorpresas que el programa tiene preparadas para ellos.