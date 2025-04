Juan Gabriel González mejor conocido como El Charrito Negro en el mundo de la música ha sido tendencia en las últimas horas tras revelarse que se vio involucrado en un accidente de tránsito.

El artista de música popular y despecho, El Charrito Negro, sufrió un accidente de tránsito en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca el 28 de abril.

Al parecer, el vehículo en el que movilizaba el artista colisionó a una motocicleta y a otras dos personas que transitaban por el lugar.

Aunque el hecho sigue siendo materia de investigación por las autoridades locales del Valle del Cauca se conocen los primeros detalles de lo sucedido, cómo está el cantante y las personas involucrada en el choque.

Las autoridades locales de Tuluá se presentaron al lugar de los hechos para tomar declaraciones y pruebas de lo sucedido en el accidente en el que se vio involucrado El Charrito Negro.

Las primeras hipótesis apuntan a una falla mecánica del vehículo en el que se transportaba el cantante, asimismo, se descartó que El Charrito Negro estuviese bajo los efectos del alcohol tras ser sometido a prueba de alcoholemia.

Tras el accidente el cantante fue trasladado a la Clínica San Francisco en Tuluá donde se revisó su estado físico tras el choque y también se le hicieron las pruebas de alcoholemia que salieron negativas.

Asimismo, las personas afectadas en el choque fueron llevadas a un centro médico cercano en donde se descartó cualquier herida de gravedad.

El artista dio sus primeras declaraciones a medios locales del Valle del Cauca en donde contó que se encontraba en shock tras el choque y contó su versión de los hechos.

El Charrito Negro aseguró que había salido a manejar para hacer unas diligencias personales y de repente el vehículo empezó a fallar y según el cantante se 'enloquecio' hasta el punto de perder el control.

Yo cogí el carro, lo prendí y se enloqueció. No lo paraba nadie. Es triste porque la gente sabe que yo amo a Tuluá y a mi gente, ni más faltaba estar por ahí borracho.

El artista también confirmó que no estaba bajo los efectos del alcohol porque lleva varios años sin hacerlo debido a una enfermedad que padece, diabetes, la cual le impide esta prática.

“Ni más faltaba que yo estuviera andando borracho porque, primero que todo, yo ya ni siquiera tomo trago, yo soy diabético y no puedo hacerlo. No me fumo ni siquiera un cigarrillo".