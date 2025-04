Don Omar no deja de emocionar a sus seguidores con cada publicación que realiza, en especial cuando se encuentra en temporada de conciertos, donde varios de sus fanáticos esperan verlo en escena, sin contar los que ya disfrutaron de su espectáculo. No obstante, esta vez emocionó por un recuerdo con mucho Flow.

Recientemente, en un emotivo TBT publicado en Instagram, el icónico reguetonero Don Omar recordó su colaboración con el rapero Residente en la explosiva canción "Flow HP". La publicación, que rápidamente se volvió viral, muestra a ambos artistas en la grabación del vídeo musical.

Don Omar emocionó a sus fans al recordar canción junto a Residente

Con fotos y vídeos a blanco y negro, Don Omar rememoró los momentos de creación de este tema que marcó un hito en el género urbano. "Flow HP", lanzada en septiembre de 2021, es una mezcla magistral de reggaetón con un lenguaje contundente que deja establecidas las raíces del género. Además, el cantante puertorriqueño no dejó pasar por alto que dicha unión puso el nombre de la bandera de su país en lo alto, por la contundencia del ritmo:

“Cuando @residente y yo nos fuimos 64 barras sin miedo en Flow HP. En blanco y negro, pero con la bandera bien coloría en el alma”

Luego de varias imágenes tomadas del videoclip, Don Omar finaliza el carrete de fotos con una fotografía junto a Residente, donde ambos muestran felices a sus mascotas. La publicación alcanzó cerca de 110 mil ‘me gusta’, demostrando que el género urbano de Puerto Rico es material de exportación.

Don Omar se roba el show en su gira de conciertos y en Colombia aún lo esperan

Don Omar, conocido como el "Rey del Reguetón", ha tenido un resurgimiento impresionante en su carrera musical. Sus últimos conciertos han sido un éxito rotundo, llenando estadios y recibiendo ovaciones de pie en cada presentación. En su reciente gira "Back to Reggaeton", Don Omar ha demostrado que sigue siendo una fuerza imparable en la música urbana. Su concierto en la Ciudad de México fue un evento inolvidable, donde logró un sold out y llevó a sus fans en un viaje musical a través de sus mayores éxitos.

Pese a este gran éxito internacional, aun los colombianos siguen a la expectativa por la visita del Rey del reggaetón en el país; no obstante, su llegada aún no se ha confirmado, por lo que la espera continúa para ver a uno de los más grandes del género urbano en tarima.